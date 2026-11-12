U19 Gelişim Ligi: Kayserispor: 2 - Yeni Mersin İdman Yurdu: 0
U19 Gelişim Ligi 13. Grup lideri Kayserispor, ligin 8. haftasında evinde oynadığı maçta Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 20 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
U19 Gelişim Ligi 13. Grup lideri Kayserispor, ligin 8. haftasında evinde oynadığı maçta Yeni Mersin İdman Yurdu’nu 20 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Stat: Kayserispor Tesisleri
Hakemler: Gökhan Mutlu, Ersin Ülkr, Göktürk Seven
Kayserispor U19: Enes Aslan (Kadir Efe Çalıoğlu dk. 46), Umut Kaan Yalçınkaya, Zekeriya Eren Karaca, Tarık Baturalp Başkan, Ali Macit Soylu (Emirhan Yerli dk. 85), Yiğit Ata Türk (Muhammet Talha Yaşar dk. 62), Ahmet Hüseyin Altun, Hacı Alperen Akyüz (Yiğit Efe Karadeli dk. 62), Berat Altıparmak (Oktay Ünlü dk. 46), Yusuf Göktuğ Özkılıç, Kerem Oğuztürk
Yeni Mersin İdman Yurdu U19: Hakkı Derviş Korkmaz Berat Pir, Hasan Arda Üstündağ, Nureddin Çınar Bayar (Yağız Bozkurt dk. 75), Yusuf Baran Öztoprak, Yusuf Onat Erdem (Osman Bodur dk. 75), Sertaç Sancar, Mustafa Ufuk Oflas (Emre Bilmez dk. 51), Alim Toprak Arıca, Efe Ece Akgün (Muhammed Mirsad Gündüz dk. 51), Bedirhan Aktürk (Abdulsamed Ceylan dk. 46)
Goller: Umut Kaan Yalçınkaya (dk. 16), Ali Macit Soylu (dk. 69) (Kayserispor U19)
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