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        Üniversite öğrencisi, terk edilen ata topraklarına dönerek arıcılığa başladı

        ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'nin İncesu ilçesinde dedesinin terk ettiği mahalleye geri dönen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi İsmail Gültekin, arıcılığa başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Üniversite öğrencisi, terk edilen ata topraklarına dönerek arıcılığa başladı

        ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'nin İncesu ilçesinde dedesinin terk ettiği mahalleye geri dönen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi İsmail Gültekin, arıcılığa başladı.

        Şeyhşaban Mahallesi'nde 1979'da yaşanan sel felaketinin ardından mahalleli, devletin yardımıyla 11 kilometre uzaklıktaki güvenli bölgeye taşındı.

        Kayseri Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gültekin, ata topraklarına arıcılık için döndü.

        Geçen yıl 7 kovanla başladığı arıcılıkta 50 kovana ulaşan Gültekin, bitki çeşitliliği açısından zengin olan terk edilmiş mahallesinde baktığı kovanlardan bu sezon 1 tondan fazla bal elde etmeyi hedefliyor.

        İsmail Gültekin, AA muhabirine, 47 yıl önce sel felaketi nedeniyle dedesinin, yaşadığı Şeyhşaban Mahallesi'nden ayrılmak durumunda kaldığını söyledi.

        Daha sonra ailesinin, devlet desteğiyle başka bir bölgeye taşındığını anlatan Gültekin, içinde hep ata topraklarına karşı bir özlem yaşadığını ve zaman zaman terk edilen mahalleye geldiğini anlattı.

        - "Kendime de hayvanlarıma da vakit ayırabiliyorum"

        Şehir yaşamını çok sevmediğini dile getiren Gültekin, şöyle konuştu:

        "Burayı bırakıp gidemediğim için tekrar geldim. Kendi halimde ne yapabilirim dedim. Arıcılık, işe başlangıç anlamında da yüksek meblağlar istemeyen bir işti. Ben de arıcılık yapmayı tercih ettim. Bu sene 50 kovanım var. Geçen yıl bal alma gibi bir hedefim olmadığı halde 200 kilogram civarında bal aldım. Bu sene 50 kovandan 1 ton 200 kilogram gibi bir bal beklentim var. Şehir hayatı, maaşlı çalışma bana göre değil. Bir de sabah kalkıp akşam sıkıldığım zaman bırakmak istediğim bir iş yapmak istedim. Kendi işim olsun istiyorum. Bakımı kolay, kendime de hayvanlarıma da vakit ayırabiliyorum."

        Üniversiteye gitmeye devam etse de bir şeyleri başarabildiğine inandığını kaydeden Gültekin, ailesinin de her zaman kendisine destek verdiğini ifade etti.

        Gültekin, ayrıca terk edilen eski köyün doğasının arı yetiştiriciliği için çok uygun olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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