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        Yahyalı'da öğrencilere doğal yaşam ve kuşlarla ilgili eğitim verildi

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, ilkokul öğrencilerine yönelik doğal yaşam ve kuşlarla ilgili doğada eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Yahyalı'da öğrencilere doğal yaşam ve kuşlarla ilgili eğitim verildi

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, ilkokul öğrencilerine yönelik doğal yaşam ve kuşlarla ilgili doğada eğitim verildi.

        Seydili Şehit Ferhat Kaplangiray İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine Soğulcak Yaylası'nda etkinlik düzenlendi.

        Öğrencilerin doğada vakit geçirmesi ve ekolojik farkındalık kazanması amacıyla organize edilen etkinlikte, öğrenciler hem piknik yaptı hem de kuşların göçüyle ilgili uzmanlardan bilgi aldı.

        Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Karaardıç ve ornitoloji (kuşları inceleyen bilim dalı) alanında akademik çalışmalar yürüten sınıf öğretmeni tarafından Yahyalı'da öğrencilere doğal yaşam ve kuşlarla ilgili eğitim verildi.

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