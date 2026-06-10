Yahyalı'da şiir gecesi düzenlendi
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, Hamdi Oral Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "Şiir Gecesi" gerçekleştirildi.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, Hamdi Oral Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "Şiir Gecesi" gerçekleştirildi.
KAYMEK Yahyalı Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda, öğrenciler şiir seslendirip müzik dinletisinde bulundu.
Programda, Kaymakam İbrahim Gültekin ve Belediye Başkanı Esat Öztürk de sahneye çıkarak şiir seslendirdi.
Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilere teşekkür edilirken, kültür ve sanat faaliyetlerinin ilçenin sosyal yaşamına önemli katkılar sunduğu ifade edildi.
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