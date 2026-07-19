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        Yahyalı'daki mahalle yollarına 10 bin ton sıcak asfalt serilecek

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Yahyalı Belediyesi işbirliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçedeki mahalle yollarına 35 milyon liralık yatırımlarla yaklaşık 10 bin ton sıcak asfalt serilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 12:04 Güncelleme:
        Yahyalı'daki mahalle yollarına 10 bin ton sıcak asfalt serilecek

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Yahyalı Belediyesi işbirliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçedeki mahalle yollarına 35 milyon liralık yatırımlarla yaklaşık 10 bin ton sıcak asfalt serilecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki konforlu ulaşım ağını kırsal mahallelere de taşımak amacıyla altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarına hız verildi.

        Bu doğrultuda iki belediyenin işbirliğinde, İsmet Mahallesi Durak Sokak'ta sıcak asfalt serim işlemlerine başlandı.


        Çalışmalar kapsamında asfaltın üretimi ve nakliyesi Yahyalı Belediyesi tarafından karşılanırken, serim işlemleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülüyor.

        Toplam 7 bin 500 metrelik asfalt programının ilk etabında 500 metrelik bölüm tamamlanarak 890 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

        Yaklaşık 35 milyon lira maliyetle hayata geçirilen ve toplamda 10 bin ton asfaltın kullanılacağı proje tamamlandığında, bölgedeki ulaşım altyapısı uzun yıllar hizmet verecek standarda ulaştırılmış olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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