Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi'ni 6 ayda yaklaşık 12 bin kişi ziyaret etti

Talas Belediyesinin tarih, kültür ve manevi mirası geleceğe taşımak amacıyla hizmete sunduğu Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi, 2026 yılının ilk 6 ayında 11 bin 867 ziyaretçiyi ağırladı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geleneksel Türk evi mimarisini yansıtan ve yaklaşık 175 yıllık tarihi konakta hizmet veren merkez, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.



Mevlana aşkıyla gönüllerde iz bırakan Yaman Dede'nin hatırasını yaşatan kültür evi, bünyesindeki "Tıpkı Basım Mushaflar ve Kur'an-ı Kerim Sergisi" ile de ziyaretçilerine manevi bir atmosfer sunuyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi'nin yalnızca tarihi bir yapı değil, aynı zamanda medeniyet değerlerini yaşatan önemli bir merkez olduğunu belirtti.



Ziyaretçi yoğunluğundan memnuniyet duyduklarını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:



"Yaman Dede Kültür ve Sanat Evimiz, tarihimizle, kültürümüzle ve manevi değerlerimizle kurduğumuz güçlü bağın en güzel örneklerinden biridir. Buraya gelen her ziyaretçimiz, sadece tarihi bir konağı gezmiyor, aynı zamanda medeniyetimizin izlerini, gönül dünyamızı ve kültürel zenginliğimizi yakından tanıma fırsatı buluyor. İlk 6 ayda 11 bin 867 misafirimizi ağırlamış olmamız, bu değerlere gösterilen ilginin en güzel göstergesidir."

