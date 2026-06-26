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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kayseri'de çeşitli ziyaretler yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 17:06 Güncelleme:
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kayseri'de çeşitli ziyaretler yaptı.

        Kentteki programları kapsamında Kayseri Sanayi Odası'nı (KAYSO) ziyaret eden Özdağ, Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Ateş'le görüştü.

        Özdağ, daha sonra Kayseri Ticaret Odası'na geçerek burada yönetim kurulu üyeleriyle sohbet edip çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Ardından Kayseri Kartal Şehitliği'ne geçen Özdağ ve beraberindekiler, şehit kabirlerinde dua etti.

        Daha sonra Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden Özdağ, Talas ilçesi Atatürk Bulvarı'nda da esnaf ziyareti yapıp gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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