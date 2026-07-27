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        Gaziantep ve çevre illerde sıcak hava etkili oluyor

        Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis'te etkisini sürdüren sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 16:25 Güncelleme:
        Gaziantep ve çevre illerde sıcak hava etkili oluyor

        Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis'te etkisini sürdüren sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Gaziantep'te sıcak hava nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında sakinlik yaşanıyor.

        Milli Egemenlik Bulvarı'ndaki festival parkı ve kavaklık parkında vatandaşlar gölgelik alanlarda oturmayı tercih etti.

        Güneşin etkisini artırdığı öğle saatlerinde de vatandaşlar gölgelik ve kapalı alanlarda vakit geçiriyor.

        Sıcak havaya rağmen ızgara başında çalışan kebapçı ustası Doğan Gündeş, "Dışarıda hava 40 derece ise biz burada 60 derece hissediyoruz ama sıcak havaya rağmen mecburen çalışıyoruz. Fırın başında çalışan meslektaşlarımız var, onlara daha zor oluyor." dedi.

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa'da sıcak havadan korunmak isteyen vatandaşlar, park ve yeşil alanlarda vakit geçirmeyi tercih ediyor.

        Bazı vatandaşlar çeşmelerde yüzlerini yıkayıp su içerek serinliyor.

        Sıcaklık nedeniyle kentin ana cadde ve sokaklarında sakinlik gözlendi.

        Bazı otobüs duraklarında vatandaşlar, soğuk buharlı su püskürtme sistemiyle serinledi.

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş'ta sıcak hava nedeniyle Milli İrade Meydanı, Demokrasi Meydanı, Necmeddin Erbakan Bulvarı ve Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yoğunluğun azaldığı gözlendi.

        Sıcaktan bunalanlar parklar ve gölgelik alanlarda vakit geçirirken, bazıları ise serinlemek amacıyla kapalı alışveriş merkezlerini tercih etti.

        Kent merkezindeki termometreler 35 dereceyi gösterdi.

        - Kilis

        Sıcaklığın 34 derece ölçüldüğü Kilis'te serinlemek isteyenler havuzlarda, gölgelik alanlarda, park ve bahçelerde zaman geçirdi.

        Öğle saatlerinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar gölge ve kapalı alanları tercih etti.

        Kentin en kalabalık yerlerinden Cumhuriyet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sıcak hava nedeniyle sakinlik gözlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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