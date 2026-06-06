Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Kilis'te Ceza İnfaz Personeli Günü kutlandı

        Kilis'te Ceza İnfaz Personeli Günü kutlandı

        Kilis'te Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 11:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te Ceza İnfaz Personeli Günü kutlandı

        Kilis'te Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ceza İnfaz Kurumu ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personellerinin katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Çelenk sunumunun ardından Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Cumhuriyet Savcıları Kadir Duman ile Ahmet İhsan Açıkgöz, Denetimli Serbestlik Müdürü Zerrin Özhüsrev, Kilis L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Fedai Halaman ile kurum personelleri Kilis Valisi Ömer Kalaylı'yı makamında ziyaret etti.

        Ziyarette Ceza İnfaz kurumlarında ve Denetimli Serbestlik teşkilatında görev yapan personelin kamu güvenliği infaz hizmetleri ve yükümlülerin topluma yeniden kazandırılması süreçlerinde önemli görevler üstlendiği vurgulandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Yaşamadığı acı kalmadı! Torunları için ayakta
        Yaşamadığı acı kalmadı! Torunları için ayakta
        İddia: İsrail, ABD'ye yönelik casusluk faaliyetini artırdı
        İddia: İsrail, ABD'ye yönelik casusluk faaliyetini artırdı
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        Dünya Kupası çalışanları greve gidiyor
        Dünya Kupası çalışanları greve gidiyor
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        Bizim Çocuklar'ın rakibi Venezuela!
        Bizim Çocuklar'ın rakibi Venezuela!
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        Önce abla sonra kardeş... 11 yıl sonra ağlatan kader!
        Önce abla sonra kardeş... 11 yıl sonra ağlatan kader!
        Karadeniz'de Türk teknesine saldırı
        Karadeniz'de Türk teknesine saldırı
        Evlat acısına 24 gün dayanabildi
        Evlat acısına 24 gün dayanabildi
        Bakım çalışmaları tamamlandı, Yerebatan Sarnıcı yeniden açıldı
        Bakım çalışmaları tamamlandı, Yerebatan Sarnıcı yeniden açıldı
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor
        İddia: Trump'ın ekibi İran müzakeresine hazırlanıyor
        İddia: Trump'ın ekibi İran müzakeresine hazırlanıyor

        Benzer Haberler

        Kilis'te Dünya Çevre Günü kutlandı
        Kilis'te Dünya Çevre Günü kutlandı
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti: "Bağımsız olarak...
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti: "Bağımsız olarak...
        Kilis Belediye Başkanı Bilecen, CHP'den istifa etti
        Kilis Belediye Başkanı Bilecen, CHP'den istifa etti
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kilis'te "112 Acil Çağrı Durağı" oluşturuldu
        Kilis'te "112 Acil Çağrı Durağı" oluşturuldu
        Kilis'te 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinliği
        Kilis'te 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinliği