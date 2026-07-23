Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Kilis'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

        Kilis'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

        Kilis İl Koordinasyon Kurulu 2026 Yılı 2. Dönem Toplantısı, Kilis Valisi Ömer Kalaylı başkanlığında yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 16:39 Güncelleme:
        Kilis'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

        Kilis İl Koordinasyon Kurulu 2026 Yılı 2. Dönem Toplantısı, Kilis Valisi Ömer Kalaylı başkanlığında yapıldı.


        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 2026 yılının ikinci döneminde il genelinde yürütülen kamu yatırımları değerlendirildi.

        Toplantıda, kamu kurum ve kuruluşlarınca sürdürülen projelerin etkin ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik çalışmalar ele alındı, devam eden yatırımların mevcut durumları gözden geçirildi.

        Katılımcılar, uygulama sürecinde karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulundu.

        Toplantıya, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, kaymakamlar, bölge müdürleri, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması!
        Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması!
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        ChatGPT'ye sağlık tavsiyesi davası
        ChatGPT'ye sağlık tavsiyesi davası
        Gurbetçi benzin istasyonunda iki kardeşi vurdu! TEM'de kanlı tartışma!
        Gurbetçi benzin istasyonunda iki kardeşi vurdu! TEM'de kanlı tartışma!
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        THY’den 3 milyar dolarlık motor ihalesi…
        THY’den 3 milyar dolarlık motor ihalesi…
        Yeni partide son gelişmeler
        Yeni partide son gelişmeler
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        MSB'den 'Eurofighter' açıklaması
        MSB'den 'Eurofighter' açıklaması
        Madımak faciası için tazminat kararı
        Madımak faciası için tazminat kararı
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        İklim değişikliği inme riskini artırıyor
        İklim değişikliği inme riskini artırıyor
        Fatih Portakal ifade verdi
        Fatih Portakal ifade verdi
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Tatilde telefon trafiği
        Tatilde telefon trafiği
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"

        Benzer Haberler

        Polateli-Şahinbey OSB'de içme suyu isale hattının temeli atıldı
        Polateli-Şahinbey OSB'de içme suyu isale hattının temeli atıldı
        Kilosu 400 lira, topu 10 lira: Kilisli dondurmacıdan topu 400 liraya satıla...
        Kilosu 400 lira, topu 10 lira: Kilisli dondurmacıdan topu 400 liraya satıla...
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu Kilis'te
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu Kilis'te
        Bakan Yardımcısı Eminoğlu Kilis'te gençlerle buluştu
        Bakan Yardımcısı Eminoğlu Kilis'te gençlerle buluştu
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Kilis'te temaslarda bulundu
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Kilis'te temaslarda bulundu
        Oylum Höyük'te 38. kazı sezonu başladı
        Oylum Höyük'te 38. kazı sezonu başladı