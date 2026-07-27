Kilis'te tarihi eser operasyonunda 107 sikke ele geçirildi

Kilis'te düzenlenen tarihi eser operasyonunda 107 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ekipler yol kontrolü sırasında durumundan şüphelendikleri ticari taksiyi durdurdu. Takside yolcu olarak bulunan A.T'nin üst aramasında 107 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan A.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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