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        Bahşılı'da polislerden düğünlerde silah kullanılmaması uyarısı

        Bahşılı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğün ve özel günlerde silah kullanılmaması konusunda halkı bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 13:14 Güncelleme:
        Bahşılı'da polislerden düğünlerde silah kullanılmaması uyarısı

        Bahşılı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğün ve özel günlerde silah kullanılmaması konusunda halkı bilgilendirdi.


        Polis ekipleri, ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlara uyarıda bulunup broşür dağıttı.


        İlçe Emniyet Müdürü Vekili Veliaddin Özer, vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetinde bulunduklarını belirtti.


        Bu kapsamda düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi etkinliklerde konvoy yapıp yüksek sesle korna çalınması, trafiğin aksatılması ve silah kullanılmasının yol açabileceği telafisi mümkün olmayan sonuçlar hakkında vatandaşların bilgilendirildiğini anlatan Özer, farkındalığın artırılması amacıyla bilgilendirici broşürler dağıtıldığını kaydetti.


        Özer, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla yürütülen bilinçlendirme faaliyetlerinin devam edeceğini ifade etti.




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