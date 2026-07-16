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        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kırıkkale'de ziyaretlerde bulundu

        Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kırıkkale'de ziyaretlerde bulundu

        Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kırıkkale'de bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 17:15 Güncelleme:
        Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kırıkkale'de ziyaretlerde bulundu

        Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kırıkkale'de bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

        İlk olarak Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim'i ziyaret eden Kahraman, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayarak, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ'nin yerli ve milli üretim kabiliyetini yansıtan ürünlerin yer aldığı tanıtım standını inceledi.

        Kahraman, ardından bir süre Vali Sarıibrahim ve protokol üyeleriyle görüştü.

        Ziyarette, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı de yer aldı.

        Kahraman ve beraberindekiler, daha sonra MKE AŞ Silah Müzesi ile Bahşılı Kaymakamı Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz'ı da ziyaret etti.



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