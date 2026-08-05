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        KETEM'in taramasında kanser olduğunu öğrenen kişi ameliyatla sağlığına kavuştu

        Kırıkkale'de, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinin (KETEM) taramasında kolon kanseri teşhisi konulan 50 yaşındaki Hakan Ünver, kapalı yöntem ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 15:46 Güncelleme:
        KETEM'in taramasında kanser olduğunu öğrenen kişi ameliyatla sağlığına kavuştu

        Kırıkkale'de, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinin (KETEM) taramasında kolon kanseri teşhisi konulan 50 yaşındaki Hakan Ünver, kapalı yöntem ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

        İl Özel İdaresinde memur olan iki çocuk babası Ünver, KETEM tarafından İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde ücretsiz kanser tarama programı kapsamında davet edilerek test verdi.

        Gaitada gizli kan testi pozitif çıkan Ünver, ileri tetkik amacıyla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne yönlendirildi.

        Hastanede yapılan kolonoskopi ile kalın bağırsağında şüpheli lezyon tespit edilen Ünver'in, biyopsi sonrası patolojik değerlendirme ile cerrahi tedavisi planlandı.

        Yüksek İhtisas Hastanesi'nde ilk kez kapalı yöntemle yapılan ameliyatla Ünver'in bağırsaklarındaki kanserli kitle başarılı operasyonla temizlendi.

        Hakan Ünver, gazetecilere, KETEM'den arandığını, 45 yaş üzeri vatandaşlara ücretsiz tarama yapıldığı ve kendisinin de tahlil vermesi yönünde tavsiye aldığını, aynı gün buraya giderek tahlil yaptırdığını ve 10 dakika sonra sonucun pozitif çıktığını söyledi.

        İleri tetkik için Yüksek İhtisas Hastanesi'ne yönlendirildiğini ve hastanede tetkik yapılacağının söylendiğini anlatan Ünver, şöyle konuştu:

        "2 gün sonra hastaneye geldim. KETEM'in görevlisi beni karşıladı, Genel cerrah Safa hocamıza yönlendirdi. Hocamız da ileri tetkik için endoskopi ve kolonoskopi yaptı ve kitle olduğunu söyledi. Kitle olduğunu söyleyince tabii yıkıldık, moralimiz bozuldu. Hocam, 'Hiç moralini bozma, patoloji sonucuna göre tedavi uygulayacağız' dedi. Ameliyattan sonra 6 gün hastanede ilaç tedavisi gördüm. 6 gün sonra taburcu oldum. Şu anda sağlığım gayet yerinde."

        - "Erken tanı hayat kurtarır"


        KETEM'in önemine dikkati çeken Ünver, "Belli bir yaşa gelen herkesin KETEM'e gitmesini isterim. KETEM tarafından arananlar ya da SMS atılanlara 10 dakikasını ayırıp gitmelerini öneriyorum." dedi.

        Ameliyatı yapan Op. Dr. Safa Özaydın da kolon kanserinin hem dünyada hem ülkemizde en sık görülen üçüncü kanser türü ve kansere bağlı ölüm sebepleri arasında ikinci sırada olduğunu söyledi.

        Ünver'in KETEM'in yönlendirmesiyle kendilerine başvurduğunu belirten Özaydın, "Kısa bir süre içinde süreci tamamlayıp hastalığı erken evrede tespit ettik. Başvurduğunda kendisinde hiçbir semptom yoktu. Sadece tarama amaçlı 50 yaşında başvurdu. Daha sonra kapalı olarak ameliyatını gerçekleştirip taburcu ettik." ifadelerini kullandı.

        Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Hakan Varol ise KETEM'in önemine vurgu yaparak, "Erken tanı hayat kurtarır." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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