Kırıkkale Belediyesi, 34 cenazeyi ücretsiz hava yoluyla memleketine ulaştırdı
Kırıkkale Belediyesi, Türk Hava Yolları (THY) protokolü kapsamında 34 cenazeyi ücretsiz havayoluyla memleketine ulaştırdı.
Kırıkkale Belediyesi, Türk Hava Yolları (THY) protokolü kapsamında 34 cenazeyi ücretsiz havayoluyla memleketine ulaştırdı.
Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Meclisi, ücretsiz hava yolu cenaze nakil hizmeti kapsamında 4 Temmuz 2025 tarihli 122 sayılı kararıyla Belediye Başkanı Ahmet Önal’a, THY ile sözleşme imzalama yetkisi verildi.
Belediye ile THY arasında 1 Ağustos 2025 tarihinde cenaze nakil hizmetlerine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.
Protokol kapsamında, bir yıl içerisinde 34 cenaze hava yoluyla memleketlerine ulaştırıldı.
Öte yandan, belediye tarafından kent genelinde son bir yılda 1583 taziye çadırı hizmeti sunuldu.
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