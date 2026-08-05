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        Kırıkkale Belediyesi, 34 cenazeyi ücretsiz hava yoluyla memleketine ulaştırdı

        Kırıkkale Belediyesi, Türk Hava Yolları (THY) protokolü kapsamında 34 cenazeyi ücretsiz havayoluyla memleketine ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 17:13 Güncelleme:
        Kırıkkale Belediyesi, 34 cenazeyi ücretsiz hava yoluyla memleketine ulaştırdı

        Kırıkkale Belediyesi, Türk Hava Yolları (THY) protokolü kapsamında 34 cenazeyi ücretsiz havayoluyla memleketine ulaştırdı.

        Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Meclisi, ücretsiz hava yolu cenaze nakil hizmeti kapsamında 4 Temmuz 2025 tarihli 122 sayılı kararıyla Belediye Başkanı Ahmet Önal’a, THY ile sözleşme imzalama yetkisi verildi.

        Belediye ile THY arasında 1 Ağustos 2025 tarihinde cenaze nakil hizmetlerine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

        Protokol kapsamında, bir yıl içerisinde 34 cenaze hava yoluyla memleketlerine ulaştırıldı.

        Öte yandan, belediye tarafından kent genelinde son bir yılda 1583 taziye çadırı hizmeti sunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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