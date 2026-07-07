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        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Kırıkkale'de 1 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı otobüs kazası KGYS kamerasında

        Kırıkkale'de 1 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı otobüs kazası KGYS kamerasında

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı yolcu otobüsü kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 09:41 Güncelleme:
        Kırıkkale'de 1 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı otobüs kazası KGYS kamerasında

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı yolcu otobüsü kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

        Tekirdağ'dan Kayseri'ye seyreden D.A.G'nin kullandığı Süha Turizm firmasına ait 38 ADF 410 plakalı yolcu otobüsünün Kaman-Ankara kara yolu Karakeçili Devlet Hastanesi yakınında kontrolden çıkarak devrilme anı KGYS kamerasınca kaydedildi.

        Görüntüde, yolcu otobüsünün kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bir süre sürüklenmesi ve sonra da devrilmesi yer alıyor.

        Kırıkkale'de, 7 Temmuz'da devrilen yolcu otobüsünde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi yaralanmıştı. Otobüs şoförü D.A.G, gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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