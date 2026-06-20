Kırıkkale'de bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Kırıkkale'de çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 3 genç tedavi altına alındı.
Giriş: 20.06.2026 - 20:18 Güncelleme:
Kırıkkale'de çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 3 genç tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Şehitler Parkı'nda B.S. (18) ve Ö.İ. (16) ile E.A.A. (16) arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda E.A.A. ve Ö.İ. bıçakla yaralandı, B.S. ise darbedildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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