Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Kırıkkale'de çeşitli suçlardan işlem yapılan 21 zanlı tutuklandı

        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan işlem yapılan 21 zanlı tutuklandı

        Kırıkkale'de haklarında çeşitli suçlardan yasal işlem başlatılan 501 şüpheliden 21'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 12:06 Güncelleme:
        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan işlem yapılan 21 zanlı tutuklandı

        Kırıkkale'de haklarında çeşitli suçlardan yasal işlem başlatılan 501 şüpheliden 21'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 16-31 Ağustos tarihleri arasında halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, asayiş ve narkotik olaylarına karıştıkları tespit edilen ve suça yönelik paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 501 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Zanlılardan 21'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Çalışmalarda, 19 bin 154 araç ve 11 bin 842 kişi sorgulanırken, 5 bin 993 ticari araç ile 4 bin 483 yük nakli yapan araç denetlendi.

        Aralarında çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilenlerin de bulunduğu 310 araç trafikten men edildi.

        REKLAM

        Yapılan aramalarda ise 2 tüfek, 5 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 26 fişek, 246 sentetik uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan dönüşü açıklamalar
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Marmara'da 2 gemi çarpıştı
        Marmara'da 2 gemi çarpıştı
        Denizaltındaki İHA: Rov araçları
        Denizaltındaki İHA: Rov araçları
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Beşiktaş, Nicolas Raskin ile anlaşmaya yakın!
        Beşiktaş, Nicolas Raskin ile anlaşmaya yakın!
        Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
        Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
        Premier Lig'de transfer çılgınlığı!
        Premier Lig'de transfer çılgınlığı!
        İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti için geri sayım
        Seri katil! Fethi Dağlı’nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı
        Seri katil! Fethi Dağlı’nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Hiç tanımadığı adamı bıçakladı, yakalanınca "Game Over" deyip teslim oldu
        Hiç tanımadığı adamı bıçakladı, yakalanınca "Game Over" deyip teslim oldu
        Eylülde akıllı telefon yağmuru
        Eylülde akıllı telefon yağmuru
        Son bekar tatili
        Son bekar tatili
        Bitshiabu, Galatasaray için İstanbul'da!
        Bitshiabu, Galatasaray için İstanbul'da!
        "Süreci atlattım"
        "Süreci atlattım"
        Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi, kendisi dalgalara kapıldı!
        Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi, kendisi dalgalara kapıldı!
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi

        Benzer Haberler

        Takla atan otomobil hurdaya döndü: Yolcu öldü, sürücü tutuklandı
        Takla atan otomobil hurdaya döndü: Yolcu öldü, sürücü tutuklandı
        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: "Yeni adli yıl ülkemize ve milletimi...
        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: "Yeni adli yıl ülkemize ve milletimi...
        Kırıkkale Belediyesinin yol çalışmaları sürüyor
        Kırıkkale Belediyesinin yol çalışmaları sürüyor
        Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı
        Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı
        Kırıkkale'de beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kırıkkale'de beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kırıkkale'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı
        Kırıkkale'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı