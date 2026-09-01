Ateş, "Kılıçlar soğanı"nın üretimini artırarak coğrafi işaretli ürünün üretimini ve geleneksel değerini koruyacaklarını ifade etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Kılıçlar köyünde Mehmet Topçu'nun ürettiği tescilli soğanın hasadı yapıldı.

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