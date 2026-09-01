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        Kırıkkale'de coğrafi işaretli "Kılıçlar soğanı"nın hasadı yapıldı

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde coğrafi işaretle tescilli "Kılıçlar soğanı"nın hasadı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 09:17 Güncelleme:
        Kırıkkale'de coğrafi işaretli "Kılıçlar soğanı"nın hasadı yapıldı

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde coğrafi işaretle tescilli "Kılıçlar soğanı"nın hasadı gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Kılıçlar köyünde Mehmet Topçu'nun ürettiği tescilli soğanın hasadı yapıldı.

        Hasada katılan İl Müdürü Fatih Ateş, hasat çalışmaları hakkında Topçu'dan bilgi aldı.

        Ateş, geleneksel üretim yöntemlerinden makineleşmeye geçişin üretim maliyetleri ve verimlilik açısından sağlayacağı katkıları anlatarak, üreticilerin kırsal kalkınma desteklerinden yararlanarak tarımsal ekipman başvurusunda bulunması konusunda bilgilendirmede bulundu.

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        Ateş, "Kılıçlar soğanı"nın üretimini artırarak coğrafi işaretli ürünün üretimini ve geleneksel değerini koruyacaklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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