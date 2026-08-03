Kırıkkale'de devrilen otomobil sürücüsü yaralandı

Kırıkkale'de yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Alınan bilgiye göre, C.M. idaresindeki 71 DY 769 plakalı otomobil, Osmangazi Mahallesi Çevre Altı Caddesi'nde yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

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