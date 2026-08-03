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        Kırıkkale'de devrilen otomobil sürücüsü yaralandı

        Kırıkkale'de yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 16:57 Güncelleme:
        Kırıkkale'de devrilen otomobil sürücüsü yaralandı

        Kırıkkale'de yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.


        Alınan bilgiye göre, C.M. idaresindeki 71 DY 769 plakalı otomobil, Osmangazi Mahallesi Çevre Altı Caddesi'nde yol kenarına devrildi.


        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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