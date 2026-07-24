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        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Kırıkkale'de devrilen yolcu otobüsündeki 10 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de devrilen yolcu otobüsündeki 10 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 22:51 Güncelleme:
        Kırıkkale'de devrilen yolcu otobüsündeki 10 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

        Kırıkkale-Samsun kara yolunun Kimeski mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 44 PU 999 plakalı yolcu otobüsü şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre, 10 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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