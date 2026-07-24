Kırıkkale'de devrilen yolcu otobüsündeki 10 kişi yaralandı

Kırıkkale'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Kırıkkale-Samsun kara yolunun Kimeski mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 44 PU 999 plakalı yolcu otobüsü şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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