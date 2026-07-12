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        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 19:41 Güncelleme:
        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Yusuf Gülmarul'un kullandığı 55 AKL 547 plakalı otomobille Can Tekin Ballı yönetimindeki 40 DH 497 plakalı araç Kaman-Ankara kara yolu Tadım Kavşağı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerden Can Tekin Ballı ile diğer araçta bulunan Osman Gülmarul, Hanife Gülmarul ve Hatice Berber yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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