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        Kırıkkale'de koruma altındaki angut yavruları doğal yaşam alanına bırakıldı

        Kırıkkale'de koruma altında bulunan ve bakım süreci tamamlanan 7 angut yavrusu, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 15:52 Güncelleme:
        Kırıkkale'de koruma altındaki angut yavruları doğal yaşam alanına bırakıldı

        Kırıkkale’de koruma altında bulunan ve bakım süreci tamamlanan 7 angut yavrusu, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

        Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün (DKMP) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, koruma altındaki angut yavrularının bakım süreçleri tamamlandı.

        Gelişimlerini tamamlayan 7 yavru, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

        Paylaşımda, DKMP ekiplerinin yaban hayatının korunması ve doğal dengenin sürdürülebilirliği kapsamındaki çalışmaların devam ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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