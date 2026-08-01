Kırıkkale'de koruma altındaki angut yavruları doğal yaşam alanına bırakıldı

Kırıkkale’de koruma altında bulunan ve bakım süreci tamamlanan 7 angut yavrusu, doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün (DKMP) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, koruma altındaki angut yavrularının bakım süreçleri tamamlandı. Gelişimlerini tamamlayan 7 yavru, doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Paylaşımda, DKMP ekiplerinin yaban hayatının korunması ve doğal dengenin sürdürülebilirliği kapsamındaki çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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