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        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Kırıkkale'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 02:15 Güncelleme:
        Kırıkkale'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Y.İ.T. idaresindeki 71 AER 835 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Kimeski Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki telefon direğine çarparak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta bulunan Ceren Albayrak, olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan sürücü ile yolcu Y.U. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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