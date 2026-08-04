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        Kırıkkale'de su baskınlarına karşı altyapı güçlendiriliyor

        Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, sağanak yağışlar sonrası yaşanan bahçe ve su baskınlarını önlemek amacıyla ek yağmur suyu hattı döşeme çalışması başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 15:02 Güncelleme:
        Kırıkkale'de su baskınlarına karşı altyapı güçlendiriliyor

        Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, sağanak yağışlar sonrası yaşanan bahçe ve su baskınlarını önlemek amacıyla ek yağmur suyu hattı döşeme çalışması başlatıldığını bildirdi.

        Belediye Başkanı Önal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte altyapı çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

        Bu kapsamda Fatih Mahallesi’nde yoğun yağış sonrası yaşanan bahçe ve su baskınlarını önlemek amacıyla güçlendirme çalışması başlatıldığını belirten Önal, mevcut hatta ek olarak 500'lük yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarının da sürdüğünü kaydetti.

        Önal, altyapının görünmeyen bir yatırım olduğunu vurgulayarak, "Her yağmurda çileye dönüşen su baskınlarını kalıcı çözümlerle geride bırakıyor, Fatih Mahallemizi daha güçlü bir altyapıya kavuşturuyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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