Kırıkkale'de traktörün römorkundan düşen kişi öldü

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde traktörün römorkundan düşen kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Sebahattin Ünsal (65), Halildede köyündeki bahçesinde duvar örmek için traktörün römorkundan briket indirdiği sırada zemine düştü. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Ünsal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ünsal'ın cenazesi, Keskin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.