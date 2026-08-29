Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, O.B. (28), H.C.A. (21) ve K.E.C. (20) yakalandı.
Aramalarda, toplam 544 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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