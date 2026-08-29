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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 12:45 Güncelleme:
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, O.B. (28), H.C.A. (21) ve K.E.C. (20) yakalandı.

        Aramalarda, toplam 544 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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