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        Kırıkkale'de uyuşturucu şüphelisi 2 kişi tutuklandı

        Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 22:07 Güncelleme:
        Kırıkkale'de uyuşturucu şüphelisi 2 kişi tutuklandı

        Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, bu kapsamda düzenlenen operasyonda yapılan ev ve araç aramalarında 5 bin 180 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan T.K. ve S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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