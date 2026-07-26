Kırıkkale'de uyuşturucu şüphelisi 2 kişi tutuklandı
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda düzenlenen operasyonda yapılan ev ve araç aramalarında 5 bin 180 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan T.K. ve S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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