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        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Kırıkkale'de yılın ilk 6 ayında 14 bin 541 kişi ücretsiz kanser taramasından faydalandı

        Kırıkkale'de yılın ilk 6 ayında 14 bin 541 kişi ücretsiz kanser taramasından faydalandı

        Kırıkkale'de yılın ilk 6 ayında 14 bin 541 vatandaş kanser taramasından faydalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 15:02 Güncelleme:
        Kırıkkale'de yılın ilk 6 ayında 14 bin 541 kişi ücretsiz kanser taramasından faydalandı

        Kırıkkale'de yılın ilk 6 ayında 14 bin 541 vatandaş kanser taramasından faydalandı.

        Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, erken teşhisin hayat kurtardığına dikkat çekildi.

        İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2026 yılı Ocak-Haziran ayları arasında yapılan ücretsiz kanser taramasında 14 bin 541 vatandaşın faydalandığı belirtilen açıklamada, erken teşhis amacıyla gerçekleştirilen taramalar sayesinde, ileri değerlendirmeye ihtiyaç duyan vatandaşların, ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirildiği, tanı ve tedavi süreçlerinin planlandığı ifade edildi.


        Ücretsiz kanser taramalarından faydalanmayı ihmal etmemeleri konusunda uyarılan vatandaşların, kanser taramalarına KETEM, Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezleri aracılığıyla ulaşabileceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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