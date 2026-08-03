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        Kırıkkale'deki cinayet ve yaralama olayına ilişkin 11 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 14:29 Güncelleme:
        Kırıkkale'deki cinayet ve yaralama olayına ilişkin 11 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar T.O.D, A.D, İ.D, S.S. ve Ö.F.S, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bulundukları cezaevinden katıldı.

        Tutuksuz sanıklardan A.B, maktul Arap Sefa Türe'nin yakınları ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        Tutuklu sanıklar, savunmalarında, tahliyelerini ve beraatlerini talep etti.

        Duruşma savcısı ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 12 Ekim’e erteledi.

        - Olay

        Yenişehir Mahallesi 265. Sokak'ta, 14 Mayıs 2025'te, aralarında husumet bulunan T.O.D, A.D, U.O, İ.D, Ö.Ç. ve Y.Y. ile Arap Sefa Türe, Ö.F.S. ve S.S. arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıkmıştı.

        Kavgada tabancayla vurulan Türe, olay yerinde hayatını kaybetmiş, silah ve bıçakla yaralanan U.O, Ö.F.S. ve S.S. ise sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılmıştı.

        Olayın ardından gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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