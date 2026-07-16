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        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Yahşihan, Bahşılı ve Karakeçili'de 15 Temmuz dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

        Yahşihan, Bahşılı ve Karakeçili'de 15 Temmuz dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

        Kırıkkale'nin Yahşihan, Bahşılı ve Karakeçili ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 00:14 Güncelleme:
        Yahşihan, Bahşılı ve Karakeçili'de 15 Temmuz dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

        Kırıkkale'nin Yahşihan, Bahşılı ve Karakeçili ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Yahşihan Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman'ın katılımıyla şehitlik ziyaret edildi, ardından şehit ailelerine ziyarette bulunuldu.


        Kaymakamlık binası önünden meydana kadar yürüyüş gerçekleştirildi.


        Buradaki törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


        Kaymakam Kasman'ın konuşmasının ardından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.


        - Bahşılı

        Bahşılı'da demokrasi yürüyüşü yapıldı, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda program düzenlendi.


        Programa, Kaymakam Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz, Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.


        Programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.


        Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından ilahi ve şiirler okundu.


        - Karakeçili

        Kaymakamlık önünden başlayarak, çarşı merkezine kadar demokrasi yürüyüşü düzenlendi.


        Karakeçili Parkı'nda devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi, Kaymakam Yasin Mert konuşma yaptı.


        Öğrencilerin şiir okuduğu programda, 15 Temmuz kahramanları gösterimi, Şehit Polis Memuru Alpaslan Yazıcı ve Volkan Pilavcı'nın biyografileri ile sinevizyon gösterisi izlendi.


        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının izlenmesinin ardından demokrasi nöbeti başladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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