DSP Genel Başkanı Aksakal, Kırklareli'nde konuştu:

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP ve Yeni Partinin, DSP'lileri partilerine dahil etmeye çalışabileceğini belirterek, "Buna müsaade etmeyeceğimizi biz açıkça söyledik ve kendilerini de ahlaklı bir siyaset yapmaya davet ettik. Umarım bu çağrımıza icabet ederler." dedi.



Aksakal, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Kırklareli İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, yerel ve genel seçimlerde iktidara gelmek için çalıştıklarını belirterek, partisinin gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.





Türkiye'deki siyasi gelişmelere değinen Aksakal, DSP'yi kurduğu dönemde bazı siyasetçilerin Bülent Ecevit'i partiyi "bölen taraf" olarak nitelendirdiğini söyledi.



CHP'yi eleştiren Aksakal, şöyle devam etti:



"Bakın son zamanlarda yaşadığımız hadiselere, ülkenin ana muhalefet partisinin içine düşürüldüğü durumlara bakın. Atatürk'ün kurduğu parti deniyor değil mi? Böyle bir partinin hırsızlıkla, yolsuzlukla, ahlaksız ilişkilerle ve alavereyle anılıyor olmasının bütün toplumu derinden rahatsız ettiğini biliyor ve hissediyoruz. Bizler de rahatsız oluyoruz. Hangi siyasi parti olursa olsun bu gibi özelliklerle anılmamalıdır. Ama geldiğimiz noktada kendi içlerinde bölündüler, parçalandılar. Düne kadar Bülent Ecevit DSP'yi kurduğunda 'bölen' diyorlardı, şimdi kendi kendilerini böldüler ve amip gibi artarak bölünüyorlar. Bizim sağlam durmamız, birbirimize daha sıkı sarılmamız ve kol kola yürümemiz gerekiyor."



- "Kendilerine çekmeye çalışabilirler"



Aksakal, DSP'nin her zaman birleştiren ve toparlayan bir parti olduğunu dile getirdi.



CHP'nin bölündüğünde DSP'yi güvenli liman olarak gördüğünü ifade eden Aksakal, şöyle konuştu:



"Ama benim sizlerden özellikle bir ricam var. Bunlar bizim içimizden de bazı arkadaşlarımızı kandırarak demeyelim de ikna ederek kendilerine çekmeye çalışabilirler. 'Eski DSP'lileri getiriyoruz, işte eski DSP'li falanca bize katıldı' gibi.



Böyle bir durum karşısında şiddetle dururuz ve siz de durmalısınız. 'Eski DSP'li diye bir şey yoktur. DSP'li her zaman DSP'lidir. Hiçbir zaman da bir yere gitmemiştir. Buna müsaade etmeyeceğimizi biz açıkça söyledik ve kendilerini de ahlaklı bir siyaset yapmaya davet ettik. Umarım bu çağrımıza icabet ederler, dikkat ederler ve herkes kendi yolunda ne kadar güçlenebiliyorsa güçlenir."



















