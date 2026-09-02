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        Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 08:55 Güncelleme:
        Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı.

        Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 11 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiklerini tespit etti.

        Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Kırklareli'nde de güvenlik güçleri 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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