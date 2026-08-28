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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri GÜNCELLEME - Kırklareli'nde denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

        GÜNCELLEME - Kırklareli'nde denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

        Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denize girdikten sonra kaybolan 20 yaşındaki Arda Barlas'ın cesedine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 09:19 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Kırklareli'nde denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

        Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denize girdikten sonra kaybolan 20 yaşındaki Arda Barlas'ın cesedine ulaşıldı.

        Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı, balıkçılar ve BAKUT ekipleri katıldı.

        Arama çalışmaları, havadan helikopter, dron ve paramotorla, karadan ise AFAD ekiplerince sürdürüldü.

        Barlas'ın cesedine kaybolduğu​​​​​​​ bölgede ulaşıldı.

        Vize Kaymakamlığınca olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin bir gün süreyle yasaklandığı Kıyıköy'de 3 gün önce denize giren 4 kişi dalgalara kapılmış, 3 kişi kurtarılmıştı.

        Denizde kaybolan Arda Barlas'ın bulunması için çalışma başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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