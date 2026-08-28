GÜNCELLEME - Kırklareli'nde denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denize girdikten sonra kaybolan 20 yaşındaki Arda Barlas'ın cesedine ulaşıldı.
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denize girdikten sonra kaybolan 20 yaşındaki Arda Barlas'ın cesedine ulaşıldı.
Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı, balıkçılar ve BAKUT ekipleri katıldı.
Arama çalışmaları, havadan helikopter, dron ve paramotorla, karadan ise AFAD ekiplerince sürdürüldü.
Barlas'ın cesedine kaybolduğu bölgede ulaşıldı.
Vize Kaymakamlığınca olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin bir gün süreyle yasaklandığı Kıyıköy'de 3 gün önce denize giren 4 kişi dalgalara kapılmış, 3 kişi kurtarılmıştı.
Denizde kaybolan Arda Barlas'ın bulunması için çalışma başlatılmıştı.
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