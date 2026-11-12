GÜNCELLEME - Kırklareli'nde yurt dışına kaçmaya hazırlanan 4 şüpheli tutuklandı
Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları belirlenen, aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinin de bulunduğu 5 kişiden 4'ü tutuklandı.
Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları belirlenen, aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinin de bulunduğu 5 kişiden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları analiz çalışmaları kapsamında şüpheli bir aracı takibe aldı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, araç Babaeski ilçesi Bostanlı mevkisinde durduruldu.
Araçta, daha önce meslekten ihraç edildikleri belirlenen polis memuru M.O, astsubay C.A, pilot üsteğmen E.B. ve pilot teğmen O.Ç. ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen T.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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