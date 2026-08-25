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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kavaklı Tarıma Dayalı Süt İhtisas OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

        Kavaklı Tarıma Dayalı Süt İhtisas OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nde "Kavaklı Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 09:19 Güncelleme:
        Kavaklı Tarıma Dayalı Süt İhtisas OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nde "Kavaklı Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Organize Sanayi Bölgesinde yürütülen altyapı, planlama ve tarımsal üretim projelerinin mevcut durumu değerlendirildi.

        Toplantıda, bölgedeki süt hayvancılığı yatırımlarının artırılması, tarımsal sanayinin gelişimi ve üretim kapasitesinin yükseltilmesine yönelik yürütülecek çalışmalar ele alındı.

        Kırklareli'nin üretimin, tarımın ve kalkınmanın merkezi olma yolunda olduğunu ifade eden Turan, Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesiyle kentte hayvancılık faaliyetlerinin daha da artacağını kaydetti.

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        Konuşmanın ardından gündem maddeleri görüşüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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