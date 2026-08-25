Kavaklı Tarıma Dayalı Süt İhtisas OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

Kırklareli'nin üretimin, tarımın ve kalkınmanın merkezi olma yolunda olduğunu ifade eden Turan, Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesiyle kentte hayvancılık faaliyetlerinin daha da artacağını kaydetti.

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