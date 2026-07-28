Kıbrıs gazisi Mustafa Kır, memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi Mustafa Kır'ın (72) cenazesi, memleketi Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde toprağa verildi. Kır için ilçeye bağlı Kuleli Köyü Camisi'nde tören düzenlendi. Kır'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle köy mezarlığına götürüldü. Cenaze, okunan duaların ardından defnedildi. Törene, Vali Uğur Turan, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Babaeski 1. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Sabri Gökhan Karamürsel, Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk ile protokol üyeleri katıldı.

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