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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kıbrıs gazisi Mustafa Kır, memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı

        Kıbrıs gazisi Mustafa Kır, memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı

        Kıbrıs gazisi Mustafa Kır'ın (72) cenazesi, memleketi Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 15:17 Güncelleme:
        Kıbrıs gazisi Mustafa Kır, memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı

        Kıbrıs gazisi Mustafa Kır'ın (72) cenazesi, memleketi Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde toprağa verildi.

        Kır için ilçeye bağlı Kuleli Köyü Camisi'nde tören düzenlendi.

        Kır'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle köy mezarlığına götürüldü.

        Cenaze, okunan duaların ardından defnedildi.

        Törene, Vali Uğur Turan, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Babaeski 1. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Sabri Gökhan Karamürsel, Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk ile protokol üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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