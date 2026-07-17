Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Kumaş, Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret etti

        Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Kumaş, Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret etti

        Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Yürükçü'yü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 09:20 Güncelleme:
        Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Kumaş, Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret etti

        Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Yürükçü'yü ziyaret etti.

        İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kumaş beraberinde Şube Müdürü Hakan Yağan ile birlikte Yürükçü'yle dernek binasında bir araya geldi.

        Görüşmede, kentteki şehit yakınları ile gazilere yönelik sunulan hizmetler ve kurumlar arası işbirliğiyle ilerleyen dönemde yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

        Kumaş, ziyarette yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerin her zaman baş tacı olduğunu belirtti.

        Vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın en büyük sorumlulukları olduğunu vurgulayan Kumaş, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz milletimizin kalbinde en müstesna yere sahiptir. Devletimizin tüm şefkati ve imkanlarıyla her zaman, her koşulda yanlarındayız. Kapılarımız sizlere sonuna kadar açık. Onların huzuru, refahı ve taleplerinin eksiksiz karşılanması için çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle ve aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Özel okullar servisçilik yapamayacak
        Özel okullar servisçilik yapamayacak
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Konutta yılın en yüksek satışı
        Konutta yılın en yüksek satışı
        Duran için flaş iddia!
        Duran için flaş iddia!
        Yaz aylarında telefon şarjına dikkat!
        Yaz aylarında telefon şarjına dikkat!
        112 bin hektar tarandı, yer altında 22 ton tespit edildi
        112 bin hektar tarandı, yer altında 22 ton tespit edildi
        Beyaz Saray'da bahis soruşturması
        Beyaz Saray'da bahis soruşturması
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        Dijital jürinin tepkisi
        Dijital jürinin tepkisi
        Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 tutuklama
        Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 tutuklama
        Aynı film, farklı tarife
        Aynı film, farklı tarife
        Kanada'daki yangınların dumanı New York'u kapladı
        Kanada'daki yangınların dumanı New York'u kapladı
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        Çocuğunuzun ekran süresini azaltmanın 6 etkili yolu!
        Çocuğunuzun ekran süresini azaltmanın 6 etkili yolu!
        "Otomobilden sağ çıkmam mucize"
        "Otomobilden sağ çıkmam mucize"
        4x4 kriteri kimleri etkileyecek?
        4x4 kriteri kimleri etkileyecek?
        Tartıştığı eşinin bununu ısırıp koparttı
        Tartıştığı eşinin bununu ısırıp koparttı
        Çalışma ömrü uzadı
        Çalışma ömrü uzadı

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Turan'dan Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'a ziyaret
        Kırklareli Valisi Turan'dan Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'a ziyaret
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünden "orman yangını" uyarısı
        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünden "orman yangını" uyarısı
        Gökyüzünde hayranlık uyandıran manzara
        Gökyüzünde hayranlık uyandıran manzara
        Bebekliğinde ayrıldığı topraklara dönüp muhtar oldu
        Bebekliğinde ayrıldığı topraklara dönüp muhtar oldu
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa