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        Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Kumaş, ziyaretlerini sürdürüyor

        Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş, Kıbrıs Gazisi Nejdet Sakallı'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 10:24 Güncelleme:
        Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Kumaş, ziyaretlerini sürdürüyor

        Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş, Kıbrıs Gazisi Nejdet Sakallı'yı ziyaret etti.

        Ziyarette gazi ve eşiyle sohbet eden Kumaş, devletin her zaman kahramanların ve ailelerinin yanında olduğunu belirtti.

        Vatanın korunması için canlarını hiçe sayan gazilere minnettar olduklarını ifade eden Kumaş, "Sizler bu milletin baş tacısınız. Devletimiz ve bakanlığımız her zaman emrinizdedir. Kapımız da gönlümüz de sizlere sonuna kadar açıktır." dedi.

        Sakallı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İl Müdürü Kumaş ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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