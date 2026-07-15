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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı yayımladı

        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı yayımladı

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 08:53 Güncelleme:
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı yayımladı

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Bulut, mesajında, 15 Temmuz'un Türk milletinin kahramanlık destanı yazdığı anlamlı bir gün olduğunu belirtti.

        Türk milletinin 10 yıl önce ortaya koyduğu destansı direnişin, geleceğe umut ve ilham kaynağı olmaya devam edeceğini ifade eden Bulut, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. İrade bizim, zafer bizim." ifadelerine yer verdi.



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