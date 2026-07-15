Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı yayımladı
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bulut, mesajında, 15 Temmuz'un Türk milletinin kahramanlık destanı yazdığı anlamlı bir gün olduğunu belirtti.
Türk milletinin 10 yıl önce ortaya koyduğu destansı direnişin, geleceğe umut ve ilham kaynağı olmaya devam edeceğini ifade eden Bulut, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. İrade bizim, zafer bizim." ifadelerine yer verdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.