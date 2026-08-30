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        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 11:22 Güncelleme:
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Bulut, mesajında 30 Ağustos'un Türk milletinin esarete karşı istiklalini, karanlığa karşı umudunu ve imkansızlıklara karşı sarsılmaz iradesini ortaya koyan büyük bir destanın yazıldığı tarih olduğunu belirtti.

        Büyük Taarruz'un zaferle taçlandığı günün yalnızca bir savaş olmadığını vurgulayan Bulut, şunları kaydetti:

        "Büyük Taarruz'un zaferle taçlandığı o gün, yalnızca bir savaş kazanılmamış, Türk milletinin hürriyet ve istiklalinden asla vazgeçmeyeceği bütün dünyaya ilan edilmiştir.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde, vatan toprağını namus bilen kahramanlarımızın fedakarlığıyla kazanılan bu eşsiz zafer, bugün de milletçe taşıdığımız en büyük gurur ve en kıymetli mirastır. Bu zaferin ardında, toprağa düşen nice vatan evladının kanı; önünde ise hür ve bağımsız yarınlara yürüyen büyük Türk milleti vardır."

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        Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal uğruna mücadele eden tüm kahramanları, can veren aziz şehitleri rahmetle, gazileri ise minnet ve şükranla andığını belirten Bulut, tüm vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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