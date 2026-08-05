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        Kırklareli İl Genel Meclisi ağustos ayı toplantıları devam ediyor

        Kırklareli İl Genel Meclisinin ağustos ayı ikinci toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 15:10 Güncelleme:
        Kırklareli İl Genel Meclisi ağustos ayı toplantıları devam ediyor

        Kırklareli İl Genel Meclisinin ağustos ayı ikinci toplantısı yapıldı.

        İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, son birleşime ait tutanak özeti okundu.

        Toplantıda, Kırklareli Valiliği İl Özel İdaresi ile Büyükmandıra Belediyesi arasında düzenlenen protokole istinaden belde içi yolların asfalt sathi kaplama yapılması talebine yönelik gündem maddesi görüşüldü.

        Bazı meclis üyeleri, belediye sınırları içerisindeki yolların İl Özel İdaresince asfaltlanması taleplerine tepki gösterdi.

        Meclis Başkanı Geriş, tartışma üzerine birleşime bir süre ara verdi. Daha sonra devam eden toplantıda, gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

        Toplantıda, İl Özel İdaresi 2027 Yılı Yatırım Programı taslağı teklifi görüşüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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