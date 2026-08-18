Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ak'tan yeni öğrencilere mesaj

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversiteye yerleşen öğrenciler için tebrik mesajı yayımladı.

Rektör Ak, mesajında, zorlu bir sınav maratonunu geride bırakarak Kırklareli Üniversitesi ailesine katılan öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.

Öğrencilerin eğitim hayatı boyunca yanlarında olacaklarını belirten Ak, mesajında şunları kaydetti:

"Uzun bir maratonu geride bırakarak Kırklareli Üniversitesi ailesinin birer ferdi olmaya hak kazandınız. Gösterdiğiniz başarıdan dolayı hepinizi yürekten tebrik ediyorum. Güçlü akademik kadromuz, yenilikçi araştırma imkanlarımız ve canlı sosyal ortamımızla bu yolculuğun her anında yanınızda olacağız. Sizlerin enerjisi ve azmiyle üniversitemizi çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyor, eğitim hayatınızda üstün başarılar diliyorum. Kırklareli Üniversitesine hoş geldiniz."