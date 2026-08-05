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        Kırklareli Valisi Turan, köy ziyaretlerinde bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 15:39 Güncelleme:
        Kırklareli Valisi Turan, köy ziyaretlerinde bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

        Vali Turan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Eren Dürüster, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, İl İdare ve Denetim Müdürü Emine Belma Arslantaş ile Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya'nın da katılımıyla Demirköy ilçesine bağlı 6 köye ziyarette bulundu.

        Beğendik, Gökyaka, Yiğitbaşı, Sarpdere, İncesırt ile Armutveren köylerinde yürütülen çalışmaları inceleyen Turan, devam eden hizmetler ve tarımsal üretim faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

        Daha sonra köy kahvehanelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Turan, köy sakinlerinin taleplerini dinledi.

        Üretim gücü, doğal zenginlikler ve güçlü gelecek için köylerin çok önemli olduğunu ifade eden Turan, toprağın verimli kullanılması, tarımsal üretimin sürdürülebilir şekilde artırılması ve eşsiz orman varlığının korunmasının herkesin ortak sorumluluğunda bulunduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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