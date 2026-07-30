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        Kırklareli Valisi Turan, patlamanın meydana geldiği fabrikada incelemede bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, yoğunlaştırma kazanında kaynak çalışması yapıldığı sırada meydana gelen patlamada 2 işçinin hayatını kaybettiği fabrikada incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 10:32 Güncelleme:
        Kırklareli Valisi Turan, patlamanın meydana geldiği fabrikada incelemede bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, yoğunlaştırma kazanında kaynak çalışması yapıldığı sırada meydana gelen patlamada 2 işçinin hayatını kaybettiği fabrikada incelemede bulundu.

        Turan, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de faaliyet gösteren içecek üretim fabrikasındaki patlamanın ardından olay yerinde yürütülen çalışmaları takip etti.

        Olay yerinde Vali Yardımcısı Faruk Ekiz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, SGK İl Müdürü Şenol Genel, İŞKUR İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu, AFAD İl Müdürü Salih Erden, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kadaifçi de hazır bulundu.

        Turan, olaya ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

        Patlamada hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet dileyen Turan, aileleri ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

        Olayın tüm yönleriyle titizlikle incelendiğini ifade eden Turan, ilgili kurumlar tarafından gerekli adli ve idari süreçlerin hassasiyetle yürütüldüğünü belirtti.

        - Olay

        Dün, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de faaliyet gösteren fabrikanın bahçesindeki yoğunlaştırma kazanında kaynak çalışması yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana gelmişti.

        Patlamadan etkilenen 2 işçi hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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