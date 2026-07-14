Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli Valisi Turan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi:

        Kırklareli Valisi Turan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi:

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 21:24 Güncelleme:
        Kırklareli Valisi Turan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi:

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

        Vali Turan, İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin kıymetli emanetleri ve kahraman gazilerle aynı sofrayı paylaşmaktan onur duyduğunu belirtti.

        Şehit aileleri ve gazilerin sabrın, fedakarlığın, vakarın ve vatan sevgisinin en müstesna temsilcileri olduğunu vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

        "Bundan tam 10 yıl önce, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimizi meydanlara davet eden tarihi çağrısıyla aziz milletimiz tek yürek olmuş, vatanına, bayrağına, devletine, demokrasisine ve milli iradesine sahip çıkmıştır. 15 Temmuz gecesi verilen mücadele, Çanakkale'den Milli Mücadele'ye uzanan istiklal ruhunun yeniden tecellisi olmuş, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz, canları pahasına yazdıkları destanla milletimizin ortak hafızasında ebedi yerlerini almışlardır."

        Şehitlerin emanetlerine ve gazilere sahip çıkmanın devletin olduğu kadar milletin de ortak sorumluluğu olduğuna dikkati çeken Turan, Türkiye Cumhuriyeti'nin dün olduğu gibi bugün de yarın da onların yanında olacağını dile getirdi.

        Turan, konuşmasını Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla yad edip gazilere sağlıklı ve huzurlu ömürler dileyerek tamamladı.

        Konuşmanın ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından dua edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığı maddesi komisyondan geçti
        En düşük emekli aylığı maddesi komisyondan geçti
        Pezeşkiyan'dan devlet televizyonuna eleştiri
        Pezeşkiyan'dan devlet televizyonuna eleştiri
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Hemşire kılığına girip bebeği kaçırmaya çalıştı
        Hemşire kılığına girip bebeği kaçırmaya çalıştı
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        Trossard Beşiktaş için İstanbul'da!
        Trossard Beşiktaş için İstanbul'da!
        OECD raporu: Türkiye son 5 yılda reel ücret artışında ilk sırada
        OECD raporu: Türkiye son 5 yılda reel ücret artışında ilk sırada
        Sanayiciye 250 milyar liralık yeni kredi paketi
        Sanayiciye 250 milyar liralık yeni kredi paketi
        Greenwood formayı giydi!
        Greenwood formayı giydi!
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı evlendi
        Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı evlendi
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Serveti ortaya çıktı
        Serveti ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat

        Benzer Haberler

        Traktörüyle tarlaya yazdı: "Bakü'de, Ankara'da Polad Haşimov Müzesi Olsun"
        Traktörüyle tarlaya yazdı: "Bakü'de, Ankara'da Polad Haşimov Müzesi Olsun"
        Kırklareli'nde "İrade Bizim, Zafer Bizim" konferansı düzenlendi
        Kırklareli'nde "İrade Bizim, Zafer Bizim" konferansı düzenlendi
        Kırklareli'nde 15 Temmuz şehitleri anısına 253 gül fidanı dikildi
        Kırklareli'nde 15 Temmuz şehitleri anısına 253 gül fidanı dikildi
        İstanbul'dan köyüne dönüp huzuru doğada buldu
        İstanbul'dan köyüne dönüp huzuru doğada buldu
        Kırklareli Valisi Turan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
        Kırklareli Valisi Turan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa