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        Kırklareli Valisi Turan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 09:38 Güncelleme:
        Kırklareli Valisi Turan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Turan, mesajında, Türk milletinin İstiklal Mücadelesi'ni zaferle sonuçlandırarak Anadolu'nun ebedi yurdu olduğunu tüm dünyaya ilan ettiği 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

        30 Ağustos Zaferi'nin yalnızca askeri bir başarı olmadığını vurgulayan Turan, zaferin milletin bağımsızlık iradesinin ve birlik ruhunun en güçlü göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

        Turan, mesajında şunları kaydetti:

        "30 Ağustos Zaferi, vatan sevgisinin, iman dolu göğüslerin, sarsılmaz azmin ve millet olma şuurunun en güçlü tezahürüdür. Yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda aziz milletimizin esareti reddeden karakterinin, millî iradenin, birlik ve beraberlik ruhunun tarihe altın harflerle kazındığı kutlu bir dönüm noktasıdır. Bu büyük zafer, yokluklar ve imkansızlıklar içerisinde dahi bağımsızlığından asla taviz vermeyen aziz milletimizin, vatanına ve istikbaline sahip çıkma iradesinin en güçlü nişanesidir."

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        Bugün en önemli görevin, kahraman ecdadın bıraktığı emaneti aynı inanç, azim ve kararlılıkla koruyarak gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirten Turan, cumhuriyetin, milli birlik ve beraberliğin muhafaza edilmesinin önemine dikkati çekti.

        Turan, Türkiyeyi daha güçlü yarınlara taşıma kararlılığının sürdüğünü belirterek, şunları ifade etti:

        "104 yıl önce yakılan bağımsızlık meşalesi, bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Aziz milletimiz, tarih boyunca olduğu gibi bugün de milli birlik ve beraberliğine yönelen her türlü tehdide karşı tek yürek olmuş, devletimizin bekasına, bayrağımıza, vatanımıza ve millî değerlerimize sahip çıkma iradesini daima muhafaza etmiştir."

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