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        Kırklareli'de KÖYDES Değerlendirme Toplantısı yapıldı

        Kırklareli Valiliğince KÖYDES Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 09:40 Güncelleme:
        Kırklareli'de KÖYDES Değerlendirme Toplantısı yapıldı

        Kırklareli Valiliğince KÖYDES Değerlendirme Toplantısı yapıldı.


        Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 2026 yılı İl Özel İdaresi Yatırımları ve Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köy yolları, içme suyu, kanalizasyon ve diğer kırsal altyapı yatırımları görüşüldü.


        Vali Turan, konuşmasında, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda kırsal kalkınmayı güçlendiren yatırımların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

        Köylerin yaşam kalitesini artıracak çalışmaların vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla planlı ve titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Turan, köylere yapılan yatırımlara önem verdiklerini kaydetti.


        Toplantıya, Vali Yardımcısı Faruk Ekiz, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Geriş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ve kurum müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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