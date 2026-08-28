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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 18:20 Güncelleme:
        Kırklareli'nde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Karahamza köyü yakınlarında Gelindere mevkisinde ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 2 hektar alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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