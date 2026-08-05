Kırklareli'nde altyapı değerlendirme toplantısı yapıldı

Kırklareli Belediyesince 1. etap içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı projesinin değerlendirme toplantısı yapıldı.



Belediye Başkanı Derya Bulut, şantiye alanında gerçekleştirilen toplantıda İller Bankası yetkilileri ve yüklenici firma mühendisleriyle bir araya geldi.



Kentte yürütülen altyapı çalışmalarının son durumuna ilişkin yetkililerden bilgi alan Bulut, çalışmalarda kaydedilen ilerleme ve karşılaşılan sorunları dinledi.



Bulut, Kırklareli'nin sorununa kalıcı bir çözüm üretmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.



Altyapı projesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Bulut, uzun, meşakkatli ve kent için önemli bir çalışmaya imza attıklarını belirtti.



Altyapının tamamlanmasıyla Kırklareli'nin en büyük sorununun geride kalacağını dile getiren Bulut, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmak için mesai harcadıklarını kaydetti.

